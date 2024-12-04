На Киевщине строительный мусор перерабатывают, а затем используют для ремонта и строительства дорог. Фото

В поселке Макаров Киевской области местные власти нашли как экологически утилизировать строительный мусор. После сортировки и переработки, в частности, используют для строительства и ремонта дорог.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый председатель Вадим Токарь. Он также опубликовал фотографии по результатам работ.

"После разрушений, нанесенных войной, мы активно работаем над восстановлением нашей общины. И делаем это не только отстраивая дома, но и заботясь об окружающей среде. Благодаря современному комплексу, предоставленному международными донорами, работающим в Бородянке, мы превращаем строительный мусор в новые ресурсы", – рассказал Токарь.

По его словам, для экологической утилизации строительного мусора в обществе его сортируют, перерабатывают. Полученное в результате сырье уже используется, в частности, для проведения текущего ремонта дорог.

"Это позволяет создать замкнутый круг использования ресурсов и уменьшить зависимость от первичного сырья", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене отстроили многоквартирный дом, который был поврежден во время российской оккупации Киевской области в марте 2022 года. Это удалось сделать благодаря сбору средств, который инициировал лауреат премии "Оскар", режиссер Мишель Азанавичюс.

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