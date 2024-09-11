Лауреат премии "Оскар" Азанавичюс помог отстроить дом в Ирпене, поврежденный оккупантами. Фото и видео

В Ирпене отстроили многоквартирный дом, который был поврежден во время российской оккупации Киевской области в марте 2022 года. Это удалось сделать благодаря сбору средств, инициированному лауреатом премии "Оскар", режиссером Мишелем Азанавичюсом.

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Благодаря его усилиям удалось вернуть жилье 325 человек. Об этом сообщили в пресс-службе фандрейзинговой платформы UNITED24.

К послам UNITED24 французский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Мишель Азанавичюс присоединился во время своего первого визита в Киев в феврале 2023 года и после поездки в Ирпень. После этого он сразу объявил сбор для восстановления дома № 42 на улице Давидчука. До полномасштабной войны здесь проживало 60 семей с детьми.

Во время наступления на Киевщину в марте 2022 года войска страны-агрессора РФ обстреляли здание зажигательными снарядами. В результате пострадали системы водо- и электроснабжения, опорные стены и кровля, все квартиры на пятом этаже сгорели дотла.

Сбор на этот дом завершили уже в июне 2023 года. Часть средств собрали на благотворительном аукционе, который устроил Мишель Азанавичюс. Тогда свои лоты предоставили такие знаменитые актеры и актрисы, как Натали Портман, Катрин Денев, Ален Делон, Том Хенкс, а также участник французского дуэта Daft Punk Тома Бангальтер. Благодаря усилиям Азанавичюса, а также поддержке доноров UNITED24, удалось вернуть жилье 325 жителям.

"В нашем доме жили многие люди, которые в 2014 году уже бежали от войны из Луганской и Донецкой областей. В марте 2022-го они снова потеряли все. Из-за обстрелов россиян была полностью разрушена крыша, все квартиры на пятом этаже сгорели, другие квартиры пострадали от снарядов и гранат. Был даже вопрос, восстанавливать секцию или сносить. Но благодаря неравнодушным людям и сбору UNITED24 и Мишелю Азанавичюсу дом восстановили. Жители возвращаются, дом оживает, дети снова бегают, радуются, играют", – рассказала жительница многоэтажки Елена.

Мишель Азанавичюс – французский кинорежиссер, киносценарист, актер и монтажер. Стал широко известен своей последней работой в фильме "Артист" (2011 год), который получил премию "Оскар" за лучший фильм на 84-й церемонии вручения премии "Оскар" 2012 года, также эта работа позволила Азанавичюсу получить премию "Оскар" за лучшую режиссерскую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, известная голливудская актриса Алисса Милано ("Все женщины – ведьмы") и двукратная лауреатка премии "Оскар" Хиллари Свенк стали амбассадорками UNITED24. Звезды присоединились к инициативе, чтобы поддержать украинский народ в борьбе с российским захватчиком.

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