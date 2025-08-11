На Киевщине подросток-мотоциклист сбил 8-летнюю велосипедистку: ребенка госпитализировали. Фото

В Обуховском районе Киевской области подросток-мотоциклист на скорости столкнулся с 8-летней девочкой, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП малолетний ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 10 августа, около 19:45 в городе Ржищев.

"По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла Geon Dakar не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего столкнулся с 8-летней велосипедисткой, которая двигалась впереди", – уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения девочка получила телесные повреждения в виде ушибов легких, живота и ног. Она была госпитализирована. Как отметили в соцсетях, подросток часто "летал" на своем китайском мотоцикле на большой скорости по улицам населенного пункта.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи виновному предусмотрена ответственность в виде штрафа до 85 тысяч гривен или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

