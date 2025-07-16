На Киевщине легковушка протаранила и повалила бетонную электроопору: есть погибший. Подробности и фото

В Фастове Киевской области автомобиль ВАЗ на большой скорости протаранил бетонную электроопору, в результате чего последняя завалилась на бок и повисла на проводах. От полученных в ДТП травм водитель машины погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

"Авария произошла на одной из улиц в городе Фастов. Правоохранители предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на обочину и допустил столкновение с бетонной опорой. От полученных повреждений, мужчина (водитель. – Ред.) погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

На опубликованном полицейскими фото можно увидеть последствия аварии – сила столкновения машины с электроопорой была такой, что бетонный столб завалился на бок и повис на проводах. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 июля в Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии пострадали по меньшей мере 12 пассажиров, включая девушку-подростка.

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