На Киевщине дерево упало прямо на маршрутку, которая проезжала рядом. Фото и подробности

В Бориспольском районе Киевской области дерево сломалось и упало прямо на маршрутный автобус, который проезжал рядом. В результате чрезвычайного происшествия возникла пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Чтобы ликвидировать последствия ЧП вызвали бойцов ГСЧС.

Что произошло

По словам спасателей, во вторник, 22 июля, в 16:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи села Веселое произошло падение дерева, которое повредило маршрутное такси.

"По прибытию на место вызова установлено, что в результате непогоды упало 2 дерева на проезжую часть и на маршрутное такси "Переяслав-Киев". Личным составом была проведена распиловка и уборка дерева с проезжей части. К счастью обошлось без жертв и пострадавших", – добавили в ГСЧС.

Что предшествовало

В пресс-службе Украинского гидрометцентра предупреждали о значительном ухудшении погодных условий в столице и области 22 июля. Синоптики отмечали грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Был объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 22 июля, Киев и область накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.

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