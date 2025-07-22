Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды на Киевщине: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. В ближайшие 3 часа во вторник, 22 июля, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что говорят синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киев. В ближайшие 3 часа 22 июля с содержанием ночью 23 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Что предшествовало

в Киевской области во вторник, 22 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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