На Киевщине более суток тушили масштабный пожар, вызванный обстрелом РФ. Подробности, фото и видео

В Белой Церкви Киевской области в субботу, 2 августа, ликвидировали масштабный пожар на предприятии, который вызвала российская атака. Спасатели более суток тушили огонь на площади 10 тысяч квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киевщина: более суток продолжалась ликвидация масштабного пожара, вызванного российской атакой в ночь на 1 августа по Белоцерковскому району", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, в результате обстрела страны-террориста РФ загорелся промышленный объект в городе Белая Церковь. Огонь охватил площадь 10 тысяч квадратных метров. Ликвидация непрерывно продолжалась более суток. Только в 5:50 2 августа удалось полностью потушить пламя.

К тушению привлекли 106 спасателей и 34 единицы техники.

"Работали в чрезвычайно сложных условиях – с применением специализированной техники, роботизированных комплексов и резервных источников воды, чтобы не дать огню распространиться еще дальше", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало

В ночь на 1 августа российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области. В городе вспыхнули пожары на предприятиях.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

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