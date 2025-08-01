Оккупанты атаковали Белую Церковь: возникли масштабные пожары на территории предприятий. Фото

В ночь на 1 августа российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области. В городе вспыхнули пожары на предприятиях.

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Для ликвидации последствий привлечено более сотни спасателей и десятки единиц техники. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

В ГСЧС рассказали, что ночью под ударом врага оказался Белоцерковский район. Основные последствия атаки фиксируются в районном центре.

"В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий. К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник уточнил: в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.

"Спасатели продолжают тушение пожара на территории производства", – написал он в 08:24.

Что предшествовало

Около 8 часов утра 1 августа в КГВА сообщили, что количество погибших в результате российского удара по Киеву 31 июля возросло до 27 человек. В частности, россияне убили троих детей.

Страшные цифры еще могут вырасти: поисковые работы продолжаются.

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