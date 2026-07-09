Может уничтожить другие виды рыб: в водоемах Киева обосновался хищник из Северной Америки. Фото

Жители Оболонского района Киева и рыбаки обеспокоены появлением рыбы, обитающей в озере Вербное. Солнечный окунь (или солнечная пиранья) – инвазивный хищник, который практически вытеснил местные виды из водоема.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Он был завезён в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX века.

Что известно

"В озере Вербное – серьезная проблема с инвазивной рыбой. Вот такая яркая рыба, которая на первый взгляд может показаться почти "аквариумной", на самом деле стала большой угрозой для озера Вербное", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что речь идет о солнечном окуне, или, как его еще называют, – солнечной пиранье. Этот вид родом из Северной Америки – он быстро размножается, поедает икру и мальков других рыб.

Пользователи социальных сетей сообщают, что именно эта инвазивная порода почти вытеснила местную рыбу из водоема.

Хищник для хищников

Как отметили в Галицком национальном природном парке, солнечный окунь попал в водоемы Украины благодаря искусственной интродукции. Человек намеренно или случайно перенес этот вид из его естественного ареала обитания, расположенного в Северной Америке, в нашу страну, чем нанёс непоправимый ущерб экосистеме наших водоёмов.

По словам специалистов, принято считать, что в Украине солнечный окунь появился сначала в Крыму и Донецкой области. Затем эта рыбка заселила сначала реки, затем озера и пруды.

"Вред этой рыбы заключается в том, что она поедает икру других видов рыб и их мальков. Ненажорливость и быстрое размножение (половая зрелость наступает на 2-й год) как раз и сигнализируют о надвигающейся экологической катастрофе. Солнечный окунь – представляет собой неестественную конкуренцию для видов ершей, обычного окуня, судака, щуки и других хищников. "Там, куда добрался этот "царь", количество аборигенных хищников серьезно уменьшается", — констатировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне зафиксировали появление нового обитателя. На одной из дорог специалисты нашли тело шакала обыкновенного — осторожного ночного хищника, который избегает встреч с людьми.

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