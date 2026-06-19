Ночной хищник, избегающий людей: в Чернобыльской зоне появился новый обитатель. Фото

В Чернобыльской зоне зафиксировали появление нового обитателя. На одной из дорог специалисты обнаружили тело шакала обыкновенного – осторожного ночного хищника, который избегает встреч с людьми.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Он — очень хороший охотник.

Что известно

"В Чернобыльском заповеднике подтверждено присутствие шакала обыкновенного (золотистого) – вида, который в последние десятилетия активно расширяет свой ареал в Украине и Европе", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, 2 июня на дороге между Чернобылем и Припятью был обнаружен шакал, погибший под колесами автомобиля. По словам специалистов, эта находка стала важным подтверждением присутствия вида на территории заповедника, ведь ранее его фиксировали только с помощью фотоловушек, следов и визуальных наблюдений.

Шакал занимает промежуточное положение между лисой и волком –: он крупнее лисы, но значительно меньше волка. Это осторожный ночной хищник, который избегает встреч с людьми и хорошо приспосабливается к различным условиям обитания.

Как писал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне зафиксирован второй случай гнездования краснокнижной краснохохлой золотомушки. Это самая маленькая птица Украины.

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