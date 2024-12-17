Мост-виадук и живописное место: киевская улица-призрак Вознесенский Яр и его история. Старые фото

Есть в Киеве настоящая улица-призрак – Вознесенский овраг, которая дома с конца XIX века. Когда-то она была вымощена булыжной мостовой, а в наши напоминанием о ее бурной жизни остается настоящий мост-виадук.

Видео дня

Старые снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, она не сохранилась до наших дней, в таком виде, какой была раньше.

"В Киеве есть настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Известная с конца XIX в., она спускалась от Вознесенского спуска к Глубочицкой, утопая в живописной зелени местности, известной как Кудрявец. Она получила название Петровская в 1907 году в честь 200-летия визита Петра I в Киев", – говорится в сообщении.

Благодаря старым фотографиям мы можем узнать, что это была вымощенная брусчаткой улица с типичными киевскими домиками. До конца 80-х здесь еще проживали люди, далее по причине аварийности здания стали один за другим сноситься. К концу 90-х Вознесенский Яр приобрел свой современный вид.

В нижней части улицы стоят какие-то гаражи и склады. В верхнюю же можно попасть, найдя узенькую тропинку в кустарниках. Там можно разглядеть руины старых кирпичных кладок, деревянных перекрытий и непонятную арочную конструкцию.

Наиболее уцелевшим упоминанием о былой потребности этой улицы хоть кому-то остается мост-виадук, под которым и начинается Вознесенский Яр, и по которому над ним проходит улица Кудрявская. Движение автомобилей по нему ввиду возраста конструкции запрещено.

"Кстати, проектировал этот мост не кто угодно, а сам архитектор Владимир Бессмертный – автор всем известного Дома с Котами на Гоголевской, 23 и такого же вечнозеленого Дома с Ирисами по ул. Юрия Ильенко, 8", – добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!