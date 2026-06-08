Много деревьев и мало машин: как выглядела набережная Почтовой площади в Киеве в 1960-е годы. Редкое фото

Набережная Почтовой площади в наши дни является излюбленным местом прогулки жителей и гостей Киева. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность в 1960-х годах.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Набережная возле Почтовой площади, 1960-е годы", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на опубликованном фото можно увидеть новый Речной вокзал (открыт в 1961 году) и трамвайную линию, которая существовала здесь еще с 1892 года, но сейчас ее уже нет.

С помощью ИИ можно увидеть как эта местность изменилась за 60 лет.

В те годы набережная Киева была живой транспортной артерией: трамваи, автомобили, речные теплоходы и ежедневная жизнь Подола. Позже этот участок значительно реконструировали, и старый вид набережной остался только на таких фото.

Немного истории города

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать до Броваров.

С 1870 ро 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это сэкономило время и деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, которые получили общее название – Наводницкий. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

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