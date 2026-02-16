Метели и до -9°С: прогноз погоды в Киеве и области на 16 февраля

В Киевской области в понедельник, 16 февраля, синоптики прогнозируют снег, утром метели. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Облачно. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 4-9° мороза; в Киеве днем 7-9° мороза", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 16 февраля порывы ветра 15-20 м/с, утром метели. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Ночной сильный снег утром ослаб и в середине дня должен совсем закончиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

