Место, куда шли за всем: в сети вспомнили историю легендарного столичного магазина 'Киянка'. Архивные фото

Столичный магазин "Киянка" до сих пор помнят не только жители Печерска, но и других районов города. В течение 40 лет здесь можно было найти все необходимое для хозяйства.

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Историю и снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". На месте этого заведения в наши дни существует Торговый центр.

"Легендарная "Киянка" – магазин, который помнит весь Печерск. 1966-2006 годах – ровно 40 лет, пока на улице Мечникова, 9 работал хозяйственный магазин "Киянка". Место, куда шли за всем: от гвоздя до паяльника, от краски до дрели", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в 60-80-х годах магазин был настоящим сокровищем для мастеров и хозяев. Здесь знали: если что-то нужно для ремонта – точно можно было найти в "Киянке". Даже когда основной зал временно не работал, покупателей пускали через комнату охранника. Там продавали то, что "залежалось", но еще могло пригодиться.

С началом 90-х конкуренция с базарами и супермаркетами начала вытеснять старый формат. В 2006 году на месте "Киянки" открылся торговый центр "Киянка Нова". Но популярности советской предшественницы он так и не получил.

"Киянка" – больше чем магазин. Это часть киевского духа прошлого века", – добавили в сообществе.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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