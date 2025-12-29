Местами снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 30 декабря

В Киевской области во вторник, 30 декабря, днем местами небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до 1°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 30 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами). Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в городе Киеве. 30 декабря на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти мелкий снег. Утром распогодится, и больше в этот день осадков не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

