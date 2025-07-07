Местами гроза и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июля

В Киевской области во вторник, 8 июля, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 8 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 17-22°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 31-33°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Днем пойдет дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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