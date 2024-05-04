Местами гроза и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на Пасху

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 мая, на Пасху синоптики прогнозируют переменную облачность, днем местами небольшой дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 мая по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью 3-8°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 19-21°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +20°С…+22°С; Борисполь +20°С…+22°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 5-7 мая в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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