Выманил $100 млн и инсценировал свою смерть: в Украине разоблачили хакера, которого разыскивало ФБР

Украинские правоохранители вместе с сотрудничества с Федеральным бюро расследований (ФБР) задержали на Закарпатье участника международного киберсиндиката, который находился в розыске в США. Злоумышленник обманул американских и европейских граждан и учреждения на более $100 млн, а для избежания наказания инсценировал собственную смерть и жил под чужим именем.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Фигурант длительное время скрывался от правосудия, используя поддельные документы.

Как действовала схема

Злоумышленник входил в состав кибергруппы, которая действовала против граждан и учреждений США и Европы. Участники этой преступной сети:

использовали вредоносное программное обеспечение для доступа к данным;

для доступа к данным; похищали персональную и корпоративную информацию у иностранных граждан и организаций ;

; требовали деньги за неразглашение или возврат данных ;

; сумма ущерба превысила 100 млн долларов.

Что известно о задержанном

Чтобы избежать ответственности, фигурант оформил фиктивные документы о собственной смерти, создал новую личность и проживал в Украине по поддельным документам. Его задержали в Ужгороде, где он жил в доме родственников под вымышленным именем.

Незаконно полученные деньги злоумышленник легализовал через приобретение дорогостоящего имущества. Кроме того, он привлекал к финансовым операциям и своих родственников – об этом свидетельствует несоответствие между их доходами и имуществом на десятки миллионов гривен.

Как действовала полиция

Правоохранители установили двух сообщников, которые помогали отмывать средства, а также провели десятки обысков, во время которых изъяли:

имущество на 80 млн грн ;

; $1 млн наличными ;

; криптовалюту на $3 млн.

В результате фигуранту объявлено подозрение за подделку документов(ст. 358 УК Украины) и легализацию преступных доходов (ст. 209 УК Украины). А двое его сообщников – в отмывании средств. Все они находятся под стражей.

