Продюсер Ясинский озвучил неожиданную причину, почему Каменских уехала из Украины и какую роль в этом сыграл Потап

Украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, почему певица Настя Каменских решила уехать за границу во время большой войны. По его словам, для исполнительницы оказалось очень сложно реализоваться как сольной артистке без Потапа (Алексея Потапенко), ведь они долгое время выступали в успешном дуэте, поэтому она последовала за мужем и перебралась в Испанию.

Как предположил Ясинский, рэпер смог донести до Каменской собственное видение мира и убедил ее в том, что им лучше быть вместе за границей, чем в Украине. Своим мнением он поделился в интервью Дмитрию Гордону.

"Успех к ним пришел, когда они начали выступать вместе. Они дополняют друг друга. Это уникальное сочетание характеров, образов, темпераментов. Ей (Каменских. – Ред.) оказалось сложно остаться одной в этих условиях, без источника своего вдохновения, энергии и креатива (Потапа. – Ред.). Они муж и жена, творческий тандем. Люди стремятся друг к другу. Возможно, он нашел объяснение, почему она должна быть с ним там, а не он с ней здесь", – сказал продюсер.

В то же время Михаил Ясинский не скрывает, что считает такую позицию артистов предательством. Как пояснил продюсер, многие звезды украинского шоу-бизнеса продолжают развивать карьеры в родной стране, несмотря на сложные условия войны и состояние неопределенности, а Потап и Каменских не захотели сталкиваться с этими трудностями, поэтому просто уехали.

"Каждый кто уезжает и не возвращается провоцирует у творческих людей мысли: "Наверное, я зря трачу здесь время. Здесь ничего не будет". Очевидно, что когда закончится война, начнется восстановление страны и музыкальный бизнес будет не первым, что будут восстанавливать. И вот когда важная фигура, как Алексей, выезжает, это вызывает сомнения", – высказался Ясинский.

