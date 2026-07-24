Местами дождь и гроза: прогноз погоды по Киевской области на 25 июля

В Киевской области в субботу, 25 июля, синоптики прогнозируют днём местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 25 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 10-15°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем около 25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ясный день сменит пасмурное утро, и безоблачная погода продержится до конца дня. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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