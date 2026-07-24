Интересный опрос насчет отношения к ведущим [потенциальным] политикам был проведен социологической группой "Рейтинг" 20-21 июля.

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Далее текст на языке оригинала.

Згідно з його результатами, Валерію Залужному довіряють 70% опитаних, Михайлу Федорову – 65%, Кирилу Буданову – 62%, Володимиру Зеленському – 59%, Олександру Усику – 54%, Олександру Сирському – 23%, Петру Порошенку – 21%.

Тобто чинний прездент за рівнем довіри розташувався – після вірогідних майбутніх президента з прем’єром – між керівником власного офісу і боксером.

Щодо інших новин:

тепер поповнювати лави окупантів через контракти з Міноборони Росії зможуть і ті, хто вчинив злочини за статтями про участь у бандитизмі, участь в організованому злочинному угрупованні, контрабанду наркотиків, організацію незаконної міграції, незаконне поводження з ядерними матеріалами та їх розкрадання.

Відповідний пакет законопроєктів вніс до Думи уряд РФ, після чого все було негайно прийнято одразу в усіх трьох читаннях.

Таким чином, в той час як у Лукашенка до армії беруть бовдурів, невміх та розтяп-кулем, про що в мене вже йшлося в попередньому матеріалі, в мордорі до бандитської армії прагнуть узяти саме бандитів, як це й має бути.

А насамкінець – загадковий Рубіо:

"Якщо мир [в Україні] настане, то завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям. Ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і форматі, якщо з’явиться така можливість", – заявив держсекретар США.