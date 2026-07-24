При каких заболеваниях глаз в Украине не могут призвать в армию: подробное объяснение

В Украине в период действия военного положения и всеобщей мобилизации порядок определения годности граждан к военной службе, в частности при наличии заболеваний органов зрения, устанавливается Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Не все проблемы со зрением являются основанием для освобождения от мобилизации, однако отдельные тяжелые офтальмологические заболевания могут стать причиной признания человека негодным к военной службе.

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Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) после медицинского осмотра и анализа документов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

ВВК может признать военнообязанного негодным к службе, если у него диагностированы тяжелые заболевания органов зрения, перечень которых определен законодательством. К ним относятся:

– выраженные патологии век и конъюнктивы;

– тяжелые поражения глаз с рубцовыми изменениями, помутнениями, дистрофиями, хронической катарактой, повреждением зрительного нерва и другими заболеваниями, сопровождающимися частыми обострениями или стойким снижением остроты зрения;

– любые формы отслойки или разрыва сетчатки на обоих глазах;

– глаукома в тяжелой стадии;

– паралич глазодвигательных мышц с постоянным двоением в глазах;

– значительные нарушения рефракции;

– близорукость или дальнозоркость свыше 12 диоптрий в одном из меридианов любого глаза.

Кроме того, от мобилизации освобождаются лица с резким ухудшением зрения, полной слепотой или отсутствием глазного яблока.

Когда заболевание глаз не является основанием для освобождения от службы

Не каждый офтальмологический диагноз дает право на признание непригодным к военной службе. В ряде случаев ВВК может признать военнообязанного годным или годным с определенными ограничениями.

В частности, это касается:

– близорукости или дальнозоркости средней степени (около 6–12 диоптрий);

– начальных стадий глаукомы;

– астигматизма с разницей рефракции от 3 до 6 диоптрий;

– хронических или неосложненных заболеваний век, конъюнктивы, слезных путей или глазницы, если они не вызывают существенного ухудшения зрения.

При принятии решения ВЛК руководствуется требованиями приказа Министерства обороны № 402 от 14 августа 2008 года (с изменениями). Именно этот документ содержит перечень заболеваний, в котором определены критерии годности и негодности к военной службе по офтальмологическим показателям.

Напомним, в августе 2026 года призыв военнообязанных украинцев на военную службу будет продолжаться. В первую очередь мобилизация коснется представителей определенных категорий населения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились правила добровольной мобилизации в Украине. Теперь гражданам, выразившим желание вступить в армию, не нужно посещать ТЦК.

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