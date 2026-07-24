В Украине отменили водительские права на 30 лет: о каких изменениях должны знать автомобилисты
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В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений. Вместо документа со сроком действия 30 лет, как это было ранее, автомобилисты смогут оформить удостоверения со сроком действия 5 или 15 лет, в зависимости от выбранной категории транспортного средства.
При этом государство не требует замены действующих водительских удостоверений – срок их действия продлится до даты, указанной в документе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
На сколько лет будут выдавать новые водительские удостоверения
На 15 лет
- Для категорий: A1, A, B1, B, BE. То есть это касается владельцев мопедов, мотоциклов, квадроциклов, легковых автомобилей и легковых автомобилей с прицепом.
- По истечении срока действия документ можно планово заменить на новый – без повторного обучения в автошколе или сдачи экзамена.
На 5 лет
- Для категорий: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T. Распространяется на грузовики, автобусы, трамваи, троллейбусы.
- Сокращенный срок обусловлен повышенной ответственностью водителей и необходимостью чаще проверять состояние здоровья и навыки.
Если открыто несколько категорий
Для водителей, имеющих как легковую, так и грузовую категории, будут действовать отдельные правила. Например:
- если срок действия "профессионального" удостоверения истечет раньше, управлять таким транспортным средством будет запрещено до замены документа;
- зато право управлять легковым автомобилем или двухколесным транспортным средством будет действовать до истечения 15-летнего срока действия удостоверения.
Что будет со старыми водительскими удостоверениями
Удостоверения с 30-летним сроком действия продолжают действовать без ограничений. Но если его владелец обратится за обменом до даты, указанной в документе, новое удостоверение выдадут уже по новым правилам.
Обмен водительского удостоверения
Обмен водительского удостоверения (как плановый, так и внеплановый – из-за утери, смены фамилии, добавления категории или повреждения) – платная административная услуга. Это стоит 650 гривен (без учета банковской комиссии), сумма включает:
- стоимость самой услуги;
- изготовление пластикового документа.
При этом водителям доступны традиционное пластиковое удостоверение или цифровой вариант, который будет отображаться в Кабинете водителя и приложении Дія. Обменять удостоверение можно:
- лично в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации, по предварительной записи через электронную очередь (удостоверение выдается в день обращения);
- онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія – готовый документ можно получить в отделении "Укрпочты", курьерской доставкой или в сервисном центре МВД.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия одобрила изменения, которые позволят украинцам обменивать национальные водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. Нововведение вступит в силу после официальной публикации документа и станет актуальным в первую очередь для украинцев, планирующих длительное проживание в стране.
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