Дождь, местами гроза: прогноз погоды по Киевской области на 24 июля

В Киевской области в пятницу, 24 июля, синоптики прогнозируют днём местами кратковременный дождь, по области – грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 24 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области гроза. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​около 25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. В течение всего дня ожидается дождь, который вечером ослабнет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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