Можно ли не загружать обновления на смартфон: ответ экспертов

Время от времени на каждый смартфон поступают крупные обновления операционной системы —– например, переход с iOS 18 на iOS 19 или с Android 15 на Android 16. Такие обновления обычно приносят новые функции и обновленный интерфейс, а между ними на смартфон устанавливаются более мелкие патчи к ОС, которые улучшают производительность и укрепляют защиту. Но можно ли их игнорировать?

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Издание BGR утверждает, что именно патчи имеют первостепенное значение, ведь они делают гаджет менее уязвимым для вредоносного кода – эксплойтов. Их создают специально для того, чтобы использовать уязвимости в системном программном обеспечении. Если хакеры взломают ваш телефон с помощью эксплойта, они могут нанести значительный ущерб: от установки вирусов до кражи личных данных.

Уязвимости встречаются даже на смартфонах, которые все еще поддерживаются производителем (идеального программного обеспечения не существует). Впрочем, разработчики быстро устраняют эти уязвимости, выпуская соответствующий патч. Но когда обновления прекращаются, вы теряете эту защиту, из-за чего пользоваться таким телефоном становится опасно.

Устройство не становится уязвимым в одно мгновение, но риски растут с каждым днем. Пользователям Android в этом плане повезло больше: даже когда их смартфон устаревает, они могут установить кастомную прошивку, чтобы безопасно пользоваться им дальше. Главное – выбрать такую, для которой регулярно выходят обновления.

Хакеры обожают устаревшие телефоны

Существует немало примеров, когда хакеры атаковали именно старые мобильные операционные системы. Например, в апреле 2024 года Apple призвала пользователей немедленно обновиться до последней версии iOS, чтобы защититься от активных вредоносных наборов Coruna и DarkSword. Они были нацелены именно на устаревшие устройства – от iOS 13 до iOS 16.

Благодаря этим эксплойтам злоумышленники могли похитить данные, если человек просто переходил по вредоносной ссылке или посещал взломанный сайт. Обновления тогда получили только iOS 15 и 16, хотя Apple на тот момент уже прекратила их официальную поддержку. В то же время пользователей iOS 13 и 14 настойчиво призывали обновиться до этих версий. Если бы существовали iPhone, которые физически не могли бы обновиться выше iOS 13 или 14 (к счастью, таких не оказалось), они оставались бы под постоянной угрозой.

Самым громким примером для Android стал эксплойт Stagefright в 2015 году. Он позволял хакерам перехватывать контроль над смартфонами на базе Android от версии 2.2 (Froyo) до 5.1.1 (Lollipop) через обычные MMS-сообщения. Используя критическую уязвимость в медиаплеере системы, злоумышленники могли шпионить за владельцами через камеру и микрофон их же телефонов. Даже сейчас немало устройств Android, для которых эти версии стали последними, остаются беззащитными перед этой угрозой.

Как продлить жизнь устаревшему телефону (только для Android)

В случае с iPhone, когда Apple прекращает выпуск патчей безопасности, остается только покупать новый смартфон – кастомных прошивок (модифицированных версий iOS) для них просто не существует. А вот для Android они есть, ведь исходный код этой ОС открыт: каждый может скачать и изменить его через проект Android Open Source Project (AOSP). Им занимается Google, ежемесячно добавляя туда новые патчи безопасности. Именно их и используют разработчики кастомных ROM, чтобы поддерживать защиту вашего устройства на должном уровне.

Существует немало кастомных прошивок для Android, но одним из лучших вариантов является LineageOS. Это дистрибутив Android с открытым исходным кодом, который можно установить на множество моделей от Samsung, Google, Motorola и других производителей. Он предлагает лаконичный и максимально легкий интерфейс с собственным набором простых приложений, при этом обеспечивая самые свежие обновления безопасности Android.

Еще одна популярная прошивка – GrapheneOS, но пока она поддерживает только смартфоны Google Pixel. Ее главная особенность – максимальная ориентация на конфиденциальность и безопасность. В ней вообще нет предустановленных сервисов Google (ни Gmail, ни Chrome, ни Google Maps, ни Gemini). При желании сервисы Google можно установить отдельно, но они будут работать в изолированной среде ("песочнице"), где не будут иметь доступа к вашим личным данным или геолокации.

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