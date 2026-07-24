ВМС Украины впервые в истории получили право руководить силами НАТО: что известно

Военно-морские силы Украины впервые в истории получили право командовать многонациональными силами НАТО. Речь идет об операции по противоминной борьбе на море, которая стала возможной после успешного прохождения штабом 1-го дивизиона противоминных кораблей оценки по стандартам Альянса в ходе учений Sea Breeze 2026.

Видео дня

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook. Там добавили, что подразделение получило наивысшую оценку Mission Capable, которая подтверждает его полную готовность выполнять боевые задачи по стандартам НАТО.

ВМС Украины достигли уровня НАТО

"Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей Военно-морских сил ВС Украины успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2). По результатам длительных проверок подразделение получило оценку – "Полностью готово к выполнению миссии" (Mission Capable)", – говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что оценка NEL-2 подтверждает не только соответствие подразделения стандартам НАТО, но и его полную оперативную готовность к выполнению боевых задач в составе сил Альянса.

После успешного прохождения сертификации штаб ВМС Украины впервые официально интегрирован в систему управления противоминными силами НАТО, что дает Украине право командовать многонациональными подразделениями и осуществлять весь спектр операций по борьбе с морскими минами.

Важный опыт для ВМС Украины

Украинские военные моряки прошли длительный и многоуровневый курс подготовки, необходимый для получения статуса Mission Capable. В течение трех лет полномасштабной войны они осваивали стандарты НАТО, наращивали профессиональный потенциал и готовились к работе в соответствии с требованиями Альянса.

В итоге достигнутый результат подтверждает не только высокий уровень подготовки ВМС Украины, но и их последовательную интеграцию в евроатлантическую систему безопасности.

"Гордимся нашими военными моряками! Полученный опыт бесценен, ведь впереди еще много работы по очистке Черного и Азовского морей", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук, сообщил, что в Украине сформирован новый дивизион из пяти противоминных кораблей ВМС. Моряки уже прошли необходимую аттестацию и готовы к выполнению боевых задач.

Ранее OBOZ.UA сообщал: в июне стало известно, что Украина в рамках военной помощи получила от Нидерландов корабль для противоминной борьбы, который назвали "Геническ". Судно будет выполнять поставленные задачи и укреплять безопасность в Черном море и за его пределами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!