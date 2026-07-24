Когда Зеленский может встретиться с Трампом: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты Америки во вторник, 28 июля. Ожидается, что он будет присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма, а также может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Формат встречи с лидером США еще согласовывается. Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент Deutsche Welle в США Михаил Комадовский.

Что известно о визите

По словам Комадовского, о предстоящем визите Зеленского ему сообщили два чиновника.

"Ожидается, что президент Зеленский прибудет в Вашингтон в следующий вторник, сообщили мне два высокопоставленных чиновника. Он планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма", – написал он.

И добавил, что формат встречи еще согласовывается – это может быть частная встреча, встреча на похоронах Грэма или официальный визит.

"Также планируется встреча с президентом Трампом – чиновники все еще окончательно согласовывают формат: будет ли это встреча на похоронах, частная встреча или официальный визит в Белый дом", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. Так, президент заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала личная встреча в Ватикане после спора в Белом доме в феврале 2025 года. По словам главы государства, во время беседы президенты выслушали друг друга и договорились не возвращаться к прошлым недоразумениям.

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