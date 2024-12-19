Местами дождь и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 декабря

В Киевской области в пятницу, 20 декабря, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 20 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области небольшой дождь). Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 декабря с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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