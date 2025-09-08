Местами дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 сентября

В Киевской области в понедельник, 8 сентября, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура в области 21-26°С, в Киеве 22-24°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +23°С... +25°С; Мироновка +23°С... +25°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +23°С... +25°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

