Мечтал о счастливом будущем для своих детей: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Лихацкий. Фото

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"Ирпенская община потеряла Защитника Украины – Вадима Лихацкого", – говорится в сообщении.

Воин родился 1 августа 1982 года на Луганщине, в селе Донцовка. В 1986 году вместе с семьей переехал в поселок Новопсков, где окончил местную школу, а затем – профессионально-техническое училище.

В 2001 году Вадим вступил в ряды армии, а с 2003-го проходил службу в 3-м пограничном отряде имени Евгения Пикуса. В течение всех лет оставался верным присяге и стоял на защите Украины. Старший сержант Вадим Лихацкий был водителем военного подразделения "Феникс". 28 октября 2025 года, во время выполнения боевого задания Герой получил смертельные ранения от вражеского FPV-дрона.

"Вадим был добрым, искренним человеком, справедливым и ответственным. Любил свою семью, мечтал о счастливом будущем своих детей, всегда был поддержкой и опорой для родных", – добавила Макеева.

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 6 ноября. Похоронят Воина на Аллее Памяти Защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время несения службы умер военный из Фастова Киевской области Александр Стригун. Сердце храброго украинского воина остановилось 30 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!