Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Стригуна. Фото

Во время несения службы умер военный из Фастова Киевской области Александр Стригун. Сердце храброго украинского воина остановилось 30 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская громада в скорби. Домой на щите возвращается Герой, военнослужащий Александр Васильевич Стригун", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 мая 1978 года в городе Фастов, учился в местной школе. С детства Александр был добрым, искренним и трудолюбивым, всегда готовым помочь другим. Его знали как отзывчивого, общительного и ответственного человека.

21 апреля 2023 года воин стал в ряды Вооруженных сил Украины, прошел свой путь от командира танка до офицера группы планирования, чтобы защищать родную землю от врага. Имел звание старшего лейтенанта ВСУ.

"Верный военной присяге и своему долгу. У Александра остановилось сердце 30 октября 2025 года, во время дежурства. В скорби по Герою остались мама, сестра, племянники, тети. Разделяем с родными боль утраты", – добавили в горсовете.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время эвакуации раненого побратима погиб военный из Борисполя Киевской области Артем Руденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на фронте ранения в больнице города Днепр 20 октября умер 32-летний военный Олег Колесник. Воина, который отдал свою жизнь за Украину, похоронили в Ворзеле Киевской области.

