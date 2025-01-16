Массив создавали как образцовый: история строительства 'Киевской Венеции' и архивные фото

Русановку в столице начали строить во второй половине 1960-х годов. Место, которое сегодня также известно как "Киевская Венеция", уже тогда считалось образцовым.

Видео дня

Старые фото и историю были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно посмотреть любимое место для прогулок жителей столицы.

"Как появилась Русановка. Раньше местность была незаселена из-за близости к реке и частых наводнений. Застройка стала возможной в 1960-х, когда появился новый метод строительства – гидронамив", – рассказали в сообществе.

Это был первый жилой массив союза на искусственном острове – его подняли на 3-5 метров над уровнем воды. Кроме того, жилмассив создавали образцовым.

Вокруг массива был проложен обводной канал. Началось строительство жилья, в 1963-м в первые квартиры заселились люди. В течение следующих 13 лет на острове появились 9-ти и 16-этажки.

Территория четко разделена бульварами на три микрорайона. Была идея проложить вместо них каналы, однако ее не реализовали. К слову, после завершения плана Русановку почти не застраивали. За все время здесь было построено только одно новое здание.

Стоит добавить немаловажный момент – для большинства жителей столицы Русановка известна под другим названием – "Киевская Венеция".

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!