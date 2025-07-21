Мародеры обокрали поврежденный обстрелом магазин: в полиции Киева опровергли информацию СМИ. Видео

Полиция Киева опровергла информацию, которую распространили ряд СМИ и Telegram-каналов о мародерстве на Лукьяновке после российского обстрела. В результате атаки пострадал только МАФ, где находился магазин техники, но товар никто не трогал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Это же подтвердил и владелец магазина.

Реакция правоохранителей

"Сегодня рядом телеграмм-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин, изуродованный в результате ночного вражеского обстрела. Сообщаем, что указанный факт не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время общения с правоохранителями работник магазина факт кражи отрицал – вся имеющаяся техника находилась на месте.

Когда он прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа.

"Настойчиво просим представителей общественности и медиа убеждаться в достоверности информации до ее распространения", – призвали полицейские.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на понедельник, 21 июля, нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела был снова поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

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