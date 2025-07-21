В Киеве в результате обстрела РФ снова повреждена станция метро 'Лукьяновская'. Подробности, фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на понедельник, 21 июля, нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела был снова поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Детали обстрела

Так, в ночь с 20 на 21 июля Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Шевченковском районе города был поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Взрывной волной в здании выбило окна, уничтожены остановка общественного транспорта и кафе, а также сорвало элементы отделки здания.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики и сотрудники подземки, которые убирают стекла, мусор и обломки.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, станция метро "Лукьяновская" закрыта для пассажиров, но работает как укрытие. Пожар зафиксирован не был, подземные помещения не повреждены. В настоящее время она работает на выход для пассажиров, поезда совершают остановку на станции. В то же время на вход станция закрыта.

Что предшествовало повреждениям

Россия атаковала город ракетами и БпЛА в ночь на 21 июля. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро. Взрывной волной была повреждена полицейская машина, экипаж которой спешил на вызов.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, по состоянию на 8:30 зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В Соломенском районе погиб мужчина.

В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них – 15-летняя девушка. В Шевченковском районе госпитализирована пожилая женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также запустил крылатые ракеты и баллистику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!