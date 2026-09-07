Марийский парк, стадион "Динамо" и парламент: центр Киева в 1982 году с высоты птичьего полёта. Архивная фотография

Центральная часть Киева — излюбленное место прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря фотографу Николаю Козловскому мы можем увидеть, как выглядел, в частности, Мариинский парк в 1982 году с высоты птичьего полёта.

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Снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. Перед нами город, каким он был 44 года назад.

Что известно

"1982 год. Верховная Рада, гостиница "Киев", Мариинский парк и стадион "Динамо". Очень красиво", — говорится в сообщении.

На опубликованном фото, помимо центра столицы, можно увидеть пляжи Труханова острова и пешеходный мост.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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