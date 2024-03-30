Малооблачно и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 31 марта, малооблачно, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 31 марта по Киевщине. Облачно, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С тепла, днем 19-23°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 21-23°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +20°С…+22°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +20°С…+22°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 марта, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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