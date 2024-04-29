Малооблачно и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 30 апреля, малоблачно, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 30 апреля по Киевщине. Малоблачно, без осадков. Температура ночью 4-9°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем около 20°С", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что в пятницу для Киевщины будет много солнца и тепла. Обеспечит такую погоду поле высокого давления (антициклон) и относительно теплую воздушную массу.

"Определенные изменения ожидаем в конце недели, 3 числа увеличивается облаков, а в субботу уже кое-где возможны кратковременные дожди и грозы", – добавили синоптики.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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