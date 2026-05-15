'Любим, бесконечно скорбим': в сети рассказали о женщине, которую Россия убила ударом по дому в Киеве

Российский удар по многоэтажному дому в Дарницком районе Киева 14 мая унес жизнь еще одной пожилой женщины. Погибшая жила именно в том подъезде, куда попала вражеская ракета.

Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Светлана Релик. Сейчас известно о более 20 жертвах вражеской атаки на столицу.

"В этом подъезде жила наша мама и бабушка... Сегодня ее убила Россия.... Вечная память... Вечный покой... Любим. Помним. Бесконечно скорбим...", – написала дочь погибшей женщины.

Что предшествовало

В ночь на 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибли более 20 человек, среди них – трое детей. Десятки пострадали и много пропавших без вести.

Напомним, во время удара российских военных по многоэтажке в Дарницком районе погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестренку спасатели до сих пор ищут под завалами. Папа девочек погиб в бою с оккупантами в 2023 году. Также вражеская ракета унесла жизнь воспитательницы детсада Светланы Москалишиной.

В результате ночной массированной атаки российских террористов на Киев 14 мая погиб 30-летний бывший хоккеист киевских клубов "Льдинка-Компаньон" и "Дженералз" и игрок во флорбол Юрий Орлов. Мужчина жил в многоквартирном доме в Дарницком районе, куда попали россияне.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Киеве 15 мая объявлено Днем траура по жертвам самой массированной атаки России. Будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города и запрещено проводить любые развлекательные мероприятия.

