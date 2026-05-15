Ей навсегда будет 12: появилось фото девочки, которую Россия убила ударом по Киеву

Во время удара войск РФ по многоэтажке в Дарницком районе погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестренку спасатели до сих пор ищут под завалами.

Папа девочек погиб в бою с оккупантами в 2023 году. Фото убитого россиянами ребенка показали на Facebook-странице "Их убила Россия".

Россияне ракетным ударом убили дочь павшего Героя

Ракетным ударом по многоэтажке в Дарницком районе Киева 14 мая российские войска убили по меньшей мере 24 человека. Такие данные по состоянию на 06:00 утра 15 мая обнародовали в ГСЧС.

Среди погибших, тела которых достали из-под обломков уничтоженного подъезда спасатели – трое детей.

Первой сотрудники ГСЧС нашли тело 12-летней девочки.

"Российские террористы убили дочь павшего военного. Любава Яковлева, 12 лет, ученица 6 класса Лицея N323. Девочка жила в доме, по которому вчера Россия ударила ракетой. Старшую сестренку Любавы до сих пор ищут под завалами", – рассказали в "Их убила Россия", опубликовав фото погибшего ребенка.

Там добавили, что три года назад во время выполнения боевого задания погиб папа девочек, украинский воин Евгений Яковлев с позывным "Рыжий".

"Сил маме...Светлая память ангелочку", – добавили в "Их убила Россия".

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне, 14 мая, в Киеве российская ракета Х-101 попала в жилой дом. После суток поисковой операции на месте удара известно о 24 погибших, среди которых – трое детей (данные ГСЧС на 06:00).

В этом доме ранее жил погибший украинский военный Евгений Яковлев. В результате удара погибла его младшая дочь, а еще один ребенок остается под завалами.

