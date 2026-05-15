'Добрая и отзывчивая': в результате российского удара по Киеву погибла воспитательница детсада. Фото

В Киеве, в результате массированной российской атаки на Киев 14 мая, погибла воспитательница детсада Светлана Москалишина. В дом, где жила женщина, попала вражеская ракета.

Об этом говорится на Facebook-странице "Их убила Россия". Работница дошкольного учреждения профессионально выполняли свои рабочие обязанности и была очень хорошим человеком.

Россия забрала жизнь еще одной невинной жертвы

"В Дарницком районе в доме, где прилетела ракета, погибла воспитательница детского сада 774 – Светлана Викторовна Москалишина", – говорится в сообщении.

Ее вспоминают как очень искреннего и внимательного человека, который был "воспитательницей от Бога, доброй, отзывчивой". Она всегда находила общий язык с детьми и коллегами.

В Facebook-сообществе напомнили, что спасатели продолжают поисковые работы, ведь часть людей до сих пор считается пропавшей без вести. Имена других жертв пока устанавливаются.

Что предшествовало

В ночь на 14 мая российская армия осуществила массированную атаку по гражданской инфраструктуре Киева. В результате обстрела в Дарницком районе столицы произошло попадание в многоэтажный жилой дом.

По состоянию на утро 15 мая сообщалось по меньшей мере о 24 погибших, среди которых – трое детей. Еще десятки людей получили ранения.

Как рассказывал OBOZ.UA, во время удара российских военных по многоэтажке в Дарницком районе погибла 12-летняя Любава Яковлева. Ее старшую сестренку спасатели до сих пор ищут под завалами. Папа девочек погиб в бою с оккупантами в 2023 году.

