Легендарная достопримечательность Киева: как выглядел первый капитальный мост столицы. Архивные фото

Первым капитальным мостом Киева через Днепр был Николаевский цепной, построенный в середине позапрошлого века. К сожалению, это легендарное сооружение, серебряную копию которого выставляли даже в Лондоне на выставке, не сохранилось до наших дней.

Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Спрага": в Киеве интересно". Остатки его опор до сих пор можно увидеть во время "малой воды".

"Николаевский цепной мост: как выглядела легендарная достопримечательность Киева", – говорится в сообщении.

Николаевский цепной мост – первый капитальный мост через Днепр в Киеве, существовавший в 1853-1920 годах.

Путепровод длиной 776 метров и шириной 16 метров был одним из крупнейших архитектурных достижений своего времени. Серебряную модель моста выставляли в Лондоне на Всемирной выставке 1851 года.

К сожалению, 9 июня 1920 года он был взорван отступающими польскими войсками – восстановить его по старому проекту не удалось. До сегодняшнего дня сохранились опоры путепровода – их можно увидеть во время "малой" воды возле моста Метро.

