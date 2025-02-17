Легендарная достопримечательность Киева: как выглядел первый капитальный мост через Днепр в столице. Архивные фото

Первым капитальным мостом Киева был Николаевский цепной, построенный в середине позапрошлого века, однако до наших времен он не сохранился. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, как выглядела легендарная достопримечательность столицы Украины.

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Фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни при определенном условии можно увидеть опоры старого путепровода.

"Николаевский цепной мост: как выглядел легендарный памятник Киева", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, каким был путепровод в те годы.

Цепной мост – первый капитальный мост через Днепр в Киеве, существовавший в 1853-1920 годах. Был сооружен по проекту и под руководством британского инженера Чарльза Виньоля. Строительство моста было начато 30 августа (11 сентября) 1848 года. Металлические конструкции моста изготовлены в Бирмингеме.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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