Крещатик тогда и сегодня: как изменилась главная улица Киева за более чем 120 лет. Фото

Крещатик является самой известной улицей не только Киева, но и Украины. Благодаря старому и современному снимкам мы можем увидеть и сравнить, как она изменилась за более чем 120 лет.

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Соответствующий коллаж в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К сожалению, почти все старые здания не сохранились до наших дней.

"Крещатик за столетие: в 1901 году – трамваи и конные экипажи, в 2025-м – авто и высотки. Каждая фотография воплощает дух своей эпохи!", – говорится в сообщении.

Благодаря коллажу, который создал киевовед, мы можем увидеть и сравнить, как изменилась главная улица столицы Украины за более чем 120 лет.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью. Отсчет истории Крещатика, как городской улицы, многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубно перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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