Крещатик без подземных переходов и жизнь киевлян: столица Украины глазами венгерского туриста в 1965 году. Фото

Киев всегда привлекал иностранных туристов своей архитектурой и красотой. В 1965 году город посетил венгерский путешественник Шандор Бояр.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была столица почти 60 лет назад.

"1965 год. Таким наш город увидел турист Шандор Бояр", – говорится в сообщении.

На старых фотографиях можно увидеть центр столицы, аэропорт Борисполь, как выглядел Крещатик без подземных переходов и другие локации.

Напомним, в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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