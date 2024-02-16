В сети показали, как выглядел излюбленный вид транспорта киевлян 1960–70-х годов. Архивные фото

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-х года, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. До появления метро этот вид электротранспорта был более популярным, чем автобусы и троллейбусы.

"Киевские трамваи 1960–70-х годов", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованных фото можно увидеть вагоны, возможно сохранившиеся только в столичных трамвайных депо.

Стоит добавить, что в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Немногие знают, но его предшественником была конка, которая ездила вдоль рельсов, а первые вагоны были, в частности, на паровой тяге.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!