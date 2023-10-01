Кратковременный дождь и до +21°С: прогноз погоды по Киевщине на 1 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 1 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 1 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области днем 16-21°С; в Киеве днем около 20°С", - рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +16°С…+18°С; Мироновка +19°С…+21°С; Фастов +16°С…+18°С; Яготин +18С…+20°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +16°С…+18°С.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 октября в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Напомним, после сентябрьского тепла в Украине с началом октября придет похолодание. Так, уже в воскресенье, 1 октября, часть областей покроют дожди, а температура воздуха в северных областях опустится до +15°С…+20°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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