Конечная трамвая, вместо входа в метро: как выглядела Арсенальная площадь в Киеве в 1918-м году. Архивное фото

В 1918 году на Арсенальной площади в Киеве была окончательная остановка трамваев. А на месте бывшему памятнику арсенальцам стоял монумент, посвященный казацким полковникам Кочубею и Искре.

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Соответствующий снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Современное название эта локация получила в 1993 году.

"Киев на фотографиях немецких военных. 1918 год. Будущая метро "Арсенальная" – вместо голубых вагонов подземки – тупик наземной ветви (трамвая. – Ред.) с вагонами обычного поезда", – говорится в сообщении.

Степанец добавил, что на площади уже есть постамент для памятника с пушкой, но там тогда стояли Кочубей и Искра – предатели Мазепы, которые позже переплавят на заводе "Арсенал".

Арсенальная площадь – площадь в Печерском районе Киева, местность Печерск. Появилась, возможно, в XVIII веке. Частично расположена на засыпанном овраге Пропасть. В середине XIX века на площади были построены Никольские ворота – основной въезд в Новую Печерскую крепость. С марта 1919 называлась площадь Революции, с 1964 - площадь Героев Арсенала. Современное название – с 1993 года.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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