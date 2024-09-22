Конечная трамваев и большая клумба: в сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1950-х годах. Фото

В Киеве на Софийской площади в 1950-х годах существовала конечная остановка трамваев, совершавших разворот прямо вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Кроме того, у самого монумента в те годы была большая клумба, которая, к сожалению, до наших времен значительно уменьшилась.

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Старая фотография была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно рассмотреть эту локацию на фотографии 70-летней давности.

"Софийская площадь. 1950-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда здесь была конечная остановка трамваев, совершавших разворот вокруг памятника. Кроме того, клумба у монумента была значительно больших размеров, чем она есть в наши дни.

Софийская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой, Софийской и Рыльским переулком.

В 1036 году Ярослав Мудрый разгромил на месте нынешней Софийской площади печенегов. Как площадь она образовалась на "поле вне града" после постройки Софийского собора (1036) и с тех пор известна как Старокиевская площадь. Со времен Киевской Руси это был общественный центр города, здесь проводилось вечевое собрание. В XVI–XIX веках здесь было торжище, собирались ярмарки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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