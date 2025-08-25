Коммунальщики окончательно снесли стену возле элитного ЖК: киевлянам вернули 500 метров набережной Днепра. Фото и видео

В понедельник, 25 августа, коммунальщики окончательно снесли кирпичную стену и металлическое ограждение, которые перекрыли свободный доступ жителям Киева к набережной Днепра возле одного из ЖК. Работы проводились в присутствии правоохранителей.

Таким образом было выполнено решение Верховного суда. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор Департамента территориального контроля города Киева (КГГА) Михаил Будилов.

Что известно

"Демонтаж незаконного ограждения выполнен. Доступ к набережной Днепра открыт – почти 500 метров пространства вернули киевлянам!" – говорится в сообщении.

На опубликованных чиновником фото и видео можно увидеть, что коммунальщики окончательно разобрали стены и убрали металлическое ограждение, которое мешало жителям столицы попасть на набережную возле жилого комплекса в Дарницком районе. Кроме того, во время проведения работ, к которым привлекли спецтехнику, для обеспечения правопорядка на месте находились полицейские.

Что предшествовало

Ранее суд вынес окончательное решение о праве всех киевлян свободно пользоваться набережной Днепра в Киеве. Ее незаконно присвоили жители жилого комплекса бизнес-класса в Дарницком районе на Днепровской набережной, 14.

В пятницу, 22 августа, коммунальщики начали сносить стену, которая перекрыла свободный доступ к набережной Днепра возле одного из ЖК для жителей города. Сообщалось, что на месте происшествия уже появились так называемые титушки.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили схему завладения землями киностудии Довженко в Шевченковском районе Киева. Их стоимость составляет почти 60 миллионов гривен.

