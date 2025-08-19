Не только для жителей элитного ЖК: суд вернул доступ к набережной Днепра для всех киевлян. Подробности и фото

В столице суд вынес окончательное решение о праве всех киевлян свободно пользоваться набережной Днепра. Ее незаконно присвоили жители жилого комплекса бизнес-класса в Дарницком районе.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Стоимость земельного участка у воды составляет более 67 млн грн.

Что известно

"Верховный Суд согласился с аргументами Киевской городской прокуратуры и прекратил владение частного общества на берегоукрепление (гидротехнические сооружения) в урочище Берковщина, в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, речь идет о набережной неподалеку от жилого комплекса в Дарницком районе столицы на улице Днепровской набережной, 14. Владельцы гидросооружений устанавливали шлагбаумы и ворота, этим перекрывая доступ к реке людям, которые хотят там прогуляться, но не живут в ЖК.

Сооружения, которые, согласно технической документации, выполнены в виде набережной длиной почти 500 кв. м, выполняют функции защиты от размыва. Частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности. Вместе с тем построенные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр. Их стоимость составляет более 67 млн грн.

При рассмотрении иска в прокуратуре отметили, что тем самым земельный участок выбыл из собственности территориальной громады. А также создает жителям ограничения в беспрепятственном и бесплатном доступе к реке Днепр.

"Верховный Суд согласился с доводами прокурора: право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем. Таким образом, суд поставил точку в этом деле – доступ к набережной Днепра должны иметь все желающие, а не только жители одного жилого комплекса", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря расследованию журналистов издания OBOZ.UA и сотрудникам прокуратуры захватчики земли в Национальном парке "Голосеевский" в Киеве должны вернуть ее городской громаде. Кроме того, они должны снести самовольно построенный ресторан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!